Polícia apreende arma usada para ameaçar vítima de violência doméstica. Suspeito continua foragido

Uma arma usada para ameaçar uma vítima de violência doméstica foi apreendida pela Polícia Civil na madrugada de sexta-feira, no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará.



De acordo com informações da polícia, a vítima procurou a delegacia para relatar que havia sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro. No relato, a mulher informou que o suspeito invadiu a sua residência e passou a agredi-la com puxões de cabelo. Ele arrastou a vítima até a sacada da residência e mostrou a arma de fogo, afirmando que mataria a ex-companheira.



Desesperada, a vítima conseguiu escapar e trancou-se no quarto de sua filha, que está grávida de dois meses. Em seguida, ao perceber que o suspeito havia saído do local, a mulher foi até a delegacia registrar a ocorrência e pedir proteção policial.



Os agentes de segurança pública foram até a residência do acusado e encontraram uma arma de fogo e dois carregadores sem munição. O homem continua foragido.