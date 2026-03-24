Polícia apreende 15 tabletes de 'supermaconha' dentro de embarcação no Marajó

Equipes policiais da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos apreenderam, na manhã desta terça-feira (24), 15 tabletes de skank, a “supermaconha”, durante fiscalização no município de Breves, no arquipélago do Marajó. A droga, que totalizou mais de 16 quilos, estava escondida em duas mochilas posicionadas debaixo de uma carreta e estava dentro de uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém.

A apreensão contou com o auxílio de um cão farejador, durante ações de rotina das forças de segurança. Segundo os agentes, o material está avaliado em cerca de R$ 166,5 mil.

A droga foi apresentada à autoridade policial, e o caso será investigado. “A apreensão mostra a atuação integrada das forças de segurança. Seguimos intensificando as fiscalizações nessas rotas importantes de circulação, para coibir a entrada de entorpecentes e garantir mais segurança a todos”, disse o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ed-Lin Anselmo.

A apreensão desta terça-feira se soma aos resultados das ações do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu). Apenas no mês de fevereiro deste ano, os policiais apreenderam mais de 36,6 quilos de entorpecentes, além de cumprirem três mandados de prisão. “Os números refletem a repressão qualificada ao crime organizado que utiliza os rios como rota de transporte”, acrescenta o secretário.