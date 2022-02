Polícia apreende 15 quilos de cocaína em Marituba

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante três homens que transportavam aproximadamente cerca de 15 quilos de substância semelhante a cocaína, na manhã desta sexta-feira (11), em Marituba, região metropolitana de Belém. De acordo com a PC, a droga estava vindo de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino a cidade de Abaetetuba, no Pará.

Segundo os investigadores da PC de Marituba, "a carga está avaliada em mais de 500 mil reais, e os criminosos estavam utilizando uma rota fluvial, já conhecida da região pela polícia. Ainda segundo a Polícia Civil, essa não foi a primeira vez que os presos fizeram esse tipo de transporte.

De acordo com o relatório policial, a ação contou com cerca de 15 policiais que realizaram o monitoramento do deslocamento e transporte da droga até o momento mais oportuno para a abordagem.

A polícia também informa que tanto os vendedores, quanto os homens que iriam receber as drogas foram presos e autuados em flagrante. Os presos foram levados para a delegacia de Marituba e foram apresentados para o delegado de plantão e ficarão à disposição da justiça.