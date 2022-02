Casal é preso em flagrante suspeito de tráfico no 'Beco da Ratolândia', em Icoaraci

Elisangela de Souza Lima, de 25 anos, e José Elias Lopes Ribeiro, de 26, foram presos pelo 10º batalhão da Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (10), em Icoaraci, distrito de Belém, suspeitos de tráfico de drogas. De acordo com a PM, a guarnição foi informada de que teria um casal vendendo drogas em um beco chamado "Beco da Ratolândia".

"Por volta das 14 horas de hoje [quinta-feira], em rondas ostensivas pelo bairro do Paracuri, em Icoaraci, a guarnição foi informada por um cidadão que dentro do 'Beco da Ratolândia' havia um casal vendendo entorpecentes”, informou o batalhão.

Ainda de acordo com os militares, por se tratar de um local de difícil acesso, os agentes deixaram a viatura no início da rua e foram andando." A guarnição deixou a viatura distante e nos deslocamos a pé para invadir o beco pela retaguarda. Percebemos que se fossemos pela rua, os suspeitos iriam nos ver e fugir, então pular os muros até conseguimos abordar um casal com as mesmas características informadas pelos denunciantes", informou a corporação responsável pela apreensão.

A PM informou que com o casal, os militares encontraram 72 embalagens com maconha e 32 porções de pasta base de cocaína. Ainda de acordo com a corporação, o casal assumiu que estavam vendendo as drogas.

A dupla foi apresentada na seccional urbana de e Icoaraci e ficarão à disposição da Justiça.