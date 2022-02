PM prende trio com 116 pacotes de maconha e cocaína em Icoaraci

A Polícia Militar confirmou nesta terça-feira (8) a prisão de três pessoas, no Distrito de Icoaraci, em Belém, suspeitas de tráfico de drogas. A PM encontrou com o trio 116 trouxas de maconha e cocaína, além de balanças de precisão.

Thiele Santos Maia, Huanderson Felipe Sales e Wagner do Nascimento Lima foram presos na tarde de segunda-feira (7). A prisão foi feita por policiais militares do Décimo Batalhão da PM, que receberam informações de que uma mulher e dois homens estariam vendendo drogas no quintal de uma casa, no bairro Recanto Verde.

Grande quantidade de embalagens com entorpecentes foi apreendida (Reprodução / PMPA)

De acordo com a PM, o local era de difícil acesso. "Por volta das 16h30, nossa guarnição foi informada. Tivemos que deixar a viatura distante e nos deslocamos a pé", relataram os policiais.

Ainda de acordo com a PM, ao serem avistados pelos policiais, os suspeitos tentaram fugir. "Mas foram cercados e capturados”, confirmou a PM.

Os presos e as drogas apreendidas foram levadas para a Seccional Urbana de Icoaraci. Os suspeitos ficarão presos à disposição da Justiça.