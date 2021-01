Polícia Ambiental resgata 22 pássaros em Águas Lindas, em Ananindeua

Policiais do Motopatrulhamento do Batalhão Ambiental (BPA) apreenderam um homem, que tinha em sua residência 22 animais. Desses, 21 são passeriformes - uma grande ordem da classe de aves - e um pássaro exótico.

De acordo com o major Jeremias Moura, do BPA, uma guarnição do Batalhão Ambiental realizava rondas ostensivas, com uso de motocicletas, na área do bairro Águas Lindas, em Ananindeu, na Região Metropolitana de Belém, quando foi acionada por um denunciante, que apontou uma residência como local de cativeiro de grande diversidade de pássaros.

Os agentes se dirigiram ao imóvel e encontraram em gaiolas na casa do homem denunciado os 22 animais. Entre eles, há um bigode, galo da campina, curiola, patativas, curiós, caboclo lindo, coleiras e canário.

Major Moura ainda informou que o acusado e todos os animais apreendidos, foi conduzidos à Diivisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), a nova nomenclatura da antiga Delegacia de Meio Ambiente (Dema), para os procedimentos cabíveis.

Um auto de infração foi lavrado e as investigações continuam com o fim de identificar novos casos nas proximidades do imóvel descoberto nesta segunda-feira.