Polícia Ambiental apreende 57 aves, como curió, bigode, azulão, nos bairros do Marco e Barreiro

Um total de 57 aves que viviam em gaiolas foram apreendidas pela Polícia Ambiental na manhã deste e domingo (7) no bairro do Marco e do Barreiro, em Belém. A ação envolveu policiais militares em treinamento de um curso de operações ambientais na Amazônia, promovido pelo Comando de Policiamento Ambiental (CPA),

Neste domingo, a capacitação técnica envolvia aulas praticas com o principal objetivo de combater e reprimir a comercialização, captura e caça de aves canoras - aves da família dos Passeriformes que têm como característica a capacidade natural de cantar ou assoviar. E após buscas nos bairros citados, os militares não demoraram para encontrara as 57 aves, presas em gaiolas.

Entre as espécies encontradas estavam curió, coleira, cabloco lindo, bigode, azulão. Todas as espécies foram levadas à Divisão Especializada em Meio Ambiente (Demapa) para a realização avaliação do estado clínico por médicos veterinários e os procedimentos legais.

De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), as aves que estiverem em condições de serem reinseridas na natureza, serão devolvidas para o habitat natural, de imediato. As aves que precisarem de cuidados médicos serão tratadas e, só após, liberadas para viverem livres no meio ambiente.