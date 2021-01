PMs são homenageados após ajudarem jovem em trabalho de parto

Policiais que atuam o 139º Posto Policial Destacado, vinculado ao 8º Batalhão da Polícia Militar, foram homenageados no último domingo (17) por terem atuado prestando apoio a uma jovem que estava em trabalho de parto. Moradores da vila Santo Antônio do Mato, localizada na zona rural do município de Cachoeira do Arari, no Marajó, agradeceram os militares.

O 2º Sargento Walter, 3º Sargento Marcos, a Cabo Cleonice e o Soldado Jaques receberam a homenagem da comunidade. Tudo foi idealizado pela avó do bebê, que, além de agradecer, queria conhecer os militares.

Na primeira semana de janeiro, no dia 7, uma jovem, que mora na vila Santo Antônio do Mato, entrou em trabalho de parto e seus familiares não conseguiram fazer contato com a ambulância que atende a região. Os PMs foram informados por vizinhos e se deslocaram até o local, onde constataram a emergência da situação e iniciaram o deslocamento com a jovem para o hospital municipal.

Uma policial feminina orientou e acalmou a gestante até chegarem à sede do município, distante 46 quilômetros. No hospital, o nascimento se deu sem maiores riscos tanto para a mãe, quanto para o bebê.