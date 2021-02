VÍDEO: PMs são flagrados agredindo homem em Água Azul do Norte, no Pará

Dois policiais militares foram flagrados agredindo um homem no distrito de Vila Canadá, município de Água Azul do Norte, no sudeste do Pará. O caso, que ocorreu no último dia 21 de fevereiro, foi registrado por câmeras de segurança nas proximidades de um bar, onde houve a abordagem policial. Nenhum dos envolvidos teve a identidade informada.

No registro, é possível ver quando os dois PMs chegam no local em uma viatura. Eles vão diretamente até um homem de boné, que está na frente do estabelecimento comercial. Uma conversa, aparentemente tranquila, entre os policiais, o homem e um terceiro envolvido, segue por mais de um dois minutos.

Em determinado momento, um dos policiais espirra spray de pimenta nos olhos da vítima. Os dois PMs, então, chutam o homem, enquanto ele está com as mãos nos olhos. Ele é derrubado no chão com um rasteira e fica imóvel, sem oferecer resistência.

O rapaz é colocado de bruços e, enquanto um deles o algema, o outro PM coloca o peso do corpo sobre ele. Depois, ele é levado pelos policiais militares para a carroceria do veículo.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de homem que estaria ameaçando o proprietário de um bar e se recusava a pagar as contas do consumo. Lá, os PMs se aproximaram e o identificaram.

"Na presença dos policiais, ele ameaçou o proprietário do bar. Quando recebeu voz de prisão pelas ameaças, o homem começou a desacatar os policiais que usaram a força para imobilizá-lo e evitar qualquer outra ação mais violenta por parte dele", diz um trecho do comunicado.

Os policiais militares envolvidos no caso serão ouvidos pelo comando local para esclarecimentos.