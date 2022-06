PMs que atenderam ocorrência de jovens agredidas em ponto de táxi serão investigados

​O promotor de Justiça Militar Armando Brasil informou, na tarde desta sexta-feira (3), que vai determinar a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos policiais militares que atuaram na ocorrência das duas jovens que foram agredidas em um ponto de táxi, localizado na esquina das avenidas José Bonifácio e Romulo Maiorana, bairro de São Brás, em Belém.



No boletim de ocorrência, registrado por um policial militar que atendeu ao chamado, consta que as vítimas do ocorrido seriam três taxistas que chamaram atenção das jovens “que estavam bebericando onde fica o ponto dos taxistas”.



De acordo com o documento, “estas não gostaram e partiram para cima de três taxistas onde vieram a morder e arranhar os mesmos”. No relato, o policial militar disse que “ambas estavam totalmente fora de controle e altamente embriagadas”.



Além disso, um vídeo enviado à reportagem da Redação Integrada de O Liberal, na tarde desta sexta-feira, mostra as duas jovens agredidas sendo conduzidas pela equipe policial dentro do camburão da viatura, o que levanta a hipótese de ter havido um excesso por part​​e dos PMs. Não há registros que mostrem os taxistas também sendo levados à delegacia.



“A PM tinha que conduzir todos os envolvidos à delegacia. Vou determinar a apuração do fato junto à Corregedoria da PM. Vou expedir ofício objetivando saber se todos os atores foram devidamente conduzidos para prestarem esclarecimentos”, informou Brasil.



Desde a última quinta-feira (2), a reportagem segue tentando contato com a Polícia Militar, para obter um posicionamento sobre o ocorrido.