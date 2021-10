PMs prendem dois homens e uma mulher logo após roubo em Ananindeua

Policiais militares prenderam dois homens e uma mulher logo após eles serem acusados de roubar uma loja de departamentos, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. Na ação, na tarde de sexta-feira (22), as equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar (6° BPM) também apreenderam uma arma de fogo e um veículo. Militares do 29º BPM informaram sobre o roubo e repassaram às características do veículo utilizado para fugir do local. E os PMs das duas unidades iniciaram as buscas ao veículo, que foi localizado e abordado, na avenida Independência, por equipes do 6º BPM.

Dois homens e uma mulher estavam no automóvel. E, com eles, foram encontrados um notebook, dez tablets, 34 aparelhos celulares, duas caixas de som e um revólver calibre 38. Os três suspeitos foram encaminhados à Unidade Integrada ParáPaz, do Distrito Industrial, e reconhecidos por testemunhas, inclusive de outras lojas. Além disso, foi constatado que o veículo estava com a placa adulterada. Eles ficaram presos, à disposição da Justiça.