PMs de Parauapebas vão receber o Título de Cidadão Honorário na Câmara Municipal

Três integrantes do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) - o cabo Muller e os soldados Nascimento e Evangelista - receberão nesta sexta-feira (15), em sessão solene na Câmara Municipal de Parauapebas, o título de Cidadão Honorário concedido pelo vereador Zacarias Marques (PP).

Eles foram indicados para receber a distinção por conta de uma ação que resultou no salvamento de uma criança de apenas dois meses de vida, que estava desfalecida por conta de um engasgamento. Com a execução da manobra de Heimlich, os policiais conseguiram reanimar o pequeno João Henrique em plena via pública.

Ao tomar conhecimento da ação dos militares, o vereador Zacarias Marques apresentou na Câmara Municipal de Parauapebas o Projeto de Decreto Legislativo referente à concessão de título de Cidadão Honorário aos PMs pelo relevante serviço prestado ao município, que foi aprovado por unanimidade.

“Esses militares foram bravamente técnicos, cautelosos e capazes de trazer meu filho de volta, que já estava roxo e sem respirar. Hoje meu filho vai fazer dois anos de vida, graças a Deus e a esses policiais”, declarou a mãe da criança, Dina Pereira.

A ação de salvamento ocorreu em setembro de 2021, quando a guarnição do Grupamento Tático composta pelo cabo Muller e pelos soldados Nascimento e Evangelista, do 23º BPM, fazia ronda pelo bairro Cidade Jardim. Ao passarem pela avenida Buritis, em frente a um comércio de madeiras, se depararam com Dina Pereira de Sousa, de 33 anos, desesperada e com um bebê de dois meses no colo sem respirar.

Os policiais desembarcaram da viatura e prestaram socorro à criança. Usando a técnica de Heimlich, que comprime o diafragma, posicionaram a criança levemente para baixo e com movimentos de compressão, com pequenos tapas nas costas, conseguiram desobstruir as vias respiratórias do bebê. Graças à manobra, João Henrique voltou a respirar e, já no colo do pai, foi se acalmando, para alívio de todos.