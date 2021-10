Guarnição da PM intervém e salva vida de bebê em Parauapebas

Uma guarnição da Polícia Militar salvou uma criança que estava se engasgando, em Parauapebas, no sudeste paraense. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (22). Por volta das 22h30, o cabo Muller e os soldados Nascimento e Evangelista, do 23º BPM, faziam rondas pelo bairro Cidade Jardim. Eles passavam pela avenida Buritis. E, em frente a um comércio de madeiras, Dina Pereira de Sousa, 33 anos, estava desesperada e com um bebê de dois meses no colo.

Ela gritava por socorro. A criança havia se engasgado, parou de respirar e já estava ficando roxa, informou, ainda, o blog do Zé Dudu. O cabo Muller pegou bebê nos braços, o colocou de bruços, o segurou pelo peito. E, então, passou a bater nas costas dele com a mão aberta, em batidas leves e ritmadas. Mas, nesse primeiro momento, a criança não reagiu, aumentado, assim, o desespero da mãe. “Moço, pelo amor de Deus, ele tá morto”, disse. Os outros dois policiais a acalmaram. E, em menos de 30 segundos, a técnica de reanimação para esse tipo de situação funcionou e o bebê voltou a respirar. A criança foi entregue ao pai, Jhonatan Pereira Marques, 30 anos, que, naquele momento, estava mais calmo, e o casal foi aconselhado a levar a criança imediatamente a um hospital, para receber os devidos cuidados médicos.