PM sofre tentativa de homicídio, mas balas acabam acertando outra vítima

Um policial militar foi vítima de um tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (26), na rua 10, no bairro do Tapanã, em Belém. Ele estava sentado em frente a sua casa tomando cerveja com um grupo de amigos, quando dois criminosos se aproximaram e atiraram contra ele. O PM não chegou a ser atingido, mas os tiros acertaram seus dois amigos.

Segundo informações repassadas no local do crime, um homem foi baleado na perna; outro, com mais gravidade, foi perfurado na região do tórax.

Ele foi socorrido para uma unidade de saúde próxima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na rua onde tudo aconteceu, moradores não quiseram comentar sobre o caso e nem informar a identidade das três vítimas.

Viaturas da Polícia Militar intensificaram a segurança na área e fazem buscas pelos suspeitos. Quem tiver qualquer informação que ajude a polícia a localizar os autores do crime pode repassar através do Disque-Denúncia, no número 181.