PM realiza operação para cumprimento de mandados de prisão e recaptura de foragidos no Pará

A Polícia Militar do Estado do Pará (PM) deflagrou a operação “Fechando o Cerco” nesta sexta-feira (25) para cumprir mandados de prisões e recaptura de foragidos da Justiça em todo o Estado. A ação ocorrerá simultaneamente em todos os 144 municípios paraenses e busca intensificar o policiamento ostensivo, com base no atendimento de denúncias e no levantamento dos índices criminais.

VEJA MAIS

O lançamento da operação acontece Departamento-Geral de Operações (DGO) - órgão responsável pela supervisão, coordenação, controle e fiscalização das demais entidades da corporação - e contará com a participação do comandante-geral, coronel Dilson Júnior, e o chefe do DGO, coronel Sergio Neves