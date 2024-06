PM presta homenagem fúnebre para cadela policial 'Super Lola', em Belém

A Polícia Militar do Pará prestou uma homenagem para a cadela policial Lola, conhecida carinhosamente como “Super Lola”, na tarde de quarta-feira (26/6), no Batalhão de Ações com Cães (BAC), em Belém. Ela fez parte da corporação por oito anos, atuando em operações policiais e, inclusive, em grandes apreensões de entorpecentes. Nos seus últimos meses de vida, a cadela estava de fora das missões, atuando somente em treinamentos e eventos internos.

Para homenageá-la, a primeira maternidade canina militar de Belém, inaugurada em 2022, receberá o nome de “Maternidade Canina Lola”. A iniciativa é uma forma de demonstrar toda a gratidão e carinho pelo trabalho árduo do animal.

“Lola atuou em grandes operações pela Polícia Militar. Eu enfatizo o comprometimento dela no combate ao tráfico de drogas nesse período. Depois de anos, a gente não utilizava mais ela nas missões, apenas para treinamentos e ações internas. Com o intuito de homenageá-la, batizaremos a Maternidade Canina com o nome Lola”, frisou o tenente-coronel Sullivan, comandante do BAC.

A Maternidade Canina da PM dispõe de equipamentos técnicos especializados como aparelho de ultrassonografia, incubadora neonatal e equipamentos laboratoriais e cirúrgicos. Além disso, a estrutura conta com 30 boxes com solários, onde são alocados os cães e viaturas adaptadas para o transporte de animais durante as operações.