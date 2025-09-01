Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

PM prende quatro homens suspeitos de cometerem arrastão em Ananindeua

Os suspeitos deram de cara com viatura da Polícia Militar enquanto fugiam de carro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido pela Polícia Militar com os suspeitos. (Foto: Divulgação | PMPA)

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar na noite de domingo (31/8), na Estrada do Maguari, suspeitos de cometerem um arrastão em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a PM, o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas (ROTAM) realizava o acompanhamento de um carro que estava em fuga e tinha envolvimento em vários roubos no município.

Os militares se deslocaram até a avenida Radial Norte e avistaram o automóvel. A polícia bloqueou o carro e ordenou a saída dos ocupantes. No entanto, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada, aceleraram e colidiram contra a viatura.

Logo depois, conforme as autoridades, os suspeitos se entregaram. Com eles, a PM encontrou cinco celulares, um simulacro, um cordão e R$ 75 em espécie. Após receberem voz de prisão, o quarteto foi identificado como Christian Gabriel Corrêa da Silva, Ruan Guilherme da Conceição Marinho, Jairo Jhonatan Reis da Hora e Wanderson da Conceição Ferreira.

Todos os detidos foram encaminhados até a Seccional de Ananindeua, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que o caso é investigado sob sigilo.

 

Palavras-chave

polícia

pm

quatro homens presos

arrastão

ananindeua

