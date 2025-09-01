PM prende quatro homens suspeitos de cometerem arrastão em Ananindeua
Os suspeitos deram de cara com viatura da Polícia Militar enquanto fugiam de carro
Quatro homens foram presos pela Polícia Militar na noite de domingo (31/8), na Estrada do Maguari, suspeitos de cometerem um arrastão em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a PM, o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas (ROTAM) realizava o acompanhamento de um carro que estava em fuga e tinha envolvimento em vários roubos no município.
Os militares se deslocaram até a avenida Radial Norte e avistaram o automóvel. A polícia bloqueou o carro e ordenou a saída dos ocupantes. No entanto, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada, aceleraram e colidiram contra a viatura.
Logo depois, conforme as autoridades, os suspeitos se entregaram. Com eles, a PM encontrou cinco celulares, um simulacro, um cordão e R$ 75 em espécie. Após receberem voz de prisão, o quarteto foi identificado como Christian Gabriel Corrêa da Silva, Ruan Guilherme da Conceição Marinho, Jairo Jhonatan Reis da Hora e Wanderson da Conceição Ferreira.
Todos os detidos foram encaminhados até a Seccional de Ananindeua, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que o caso é investigado sob sigilo.
