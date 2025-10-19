Homem baleado é socorrido em estado grave em Parauapebas

A manhã deste domingo (19/10) foi marcada por um episódio de violência no bairro Jardim Eldorado, em Parauapebas, sudeste do Pará. Moradores da Rua 09 acionaram a Polícia Militar após encontrarem um homem gravemente ferido e pedindo ajuda no meio da via. Com informações do site Correio de Carajás.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando os primeiros socorros à vítima, identificada como Gabriel Marques de Sousa. Segundo informações de populares, ele surgiu na rua com o corpo coberto de escoriações, apresentando cortes e sangramento intenso.

Durante o atendimento, os profissionais do Samu identificaram uma perfuração na testa da vítima, compatível com a provocada por um projétil de arma de fogo, o que levanta a suspeita de que Gabriel tenha sido baleado. Mesmo com dificuldade para falar, ele conseguiu relatar aos socorristas que teria sido atacado por três pessoas.

Após ser estabilizado, Gabriel foi encaminhado em estado grave para um hospital da cidade. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e deve repassar o caso à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias e autoria do ataque.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou à PC mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.