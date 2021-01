PMs prendem ladrões e recuperam produtos furtados de loja do Remo

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Brotam) prenderam, nesta segunda-feira (25), dois homens suspeitos de terem furtado uma loja do Clube do Remo, no bairro do Marco, em Belém. Eles haviam prestado serviço para o estabelecimento antes de terem cometido o furto de 36 camisas oficiais do time.

A dupla foi encontrada na avenida Romulo Maiorana. Estavam numa condição que policiais chamam de "atitude suspeita". Uma equipe da Rotam abordou os suspeitos e encontraram 36 camisas do Clube do Remo. Estavam escondidas em um balde.

Como não sabiam explicar a origem e como pagaram por aqueles produtos, os dois homens confessaram ter furtado as blusas e onde. Os produtos e a dupla foram apresentados na Delegacia do Marco. Lá, o gerente da loja reconheceu os ladrões e disse que o prejuízo estimado era de R$ 7 mil. Os dois suspeitos foram presos por furto.