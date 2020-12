PM prende dupla com armas e drogas em Novo Progresso

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, na noite deste sábado (12). Os crimes flagrados pelos policiais foram tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Além de armas e drogas, foram apreendidos dinheiro, celulares e uma motocicleta. Possivelmente, um fornecedor local de entorpecentes pode ter sido tirado de circulação.

Tudo começou quando uma equipe da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), em rondas, flagrou um homem, em um bar, tentando se livrar de um pequeno pacote contendo drogas. Ele tentou se desfazer dos entorpecentes quando percebeu a presença dos policiais. Já era tarde. Questionado, ele confessou de quem e onde havia conseguido o produto ilícito.

Com as informações do primeiro suspeito, os policiais da 7ª CIPM foram até o endereço do fornecedor. Fizeram uma revista completa no imóvel e conseguiram encontrar uma pistola, munições, um aparelho celular, uma motocicleta e mais drogas e dinheiro em espécie. Uma parte dos itens apreendidos estavam escondidos no forro da casa.

Todas as coisas apreendidas e os dois suspeitos foram apresentados à Delegacia de Novo Progresso. Lá, foram autuados por tráfico de drogas e posse ilegal de armas e munição. O material será periciado, enquanto os dois homens já estão à disposição da Justiça paraense.