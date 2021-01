PM prende duas pessoas por tráfico em Itaituba

Policiais Militares prenderam duas pessoas, no final da noite desta quinta-feira (7), em Itaituba, no sudoeste paraense. Ambos foram apresentados à Polícia Civil por tráfico de drogas. Foi uma cadeia de eventos. Começou com uma abordagem, em via pública, no bairro Bom Remédio. Isso levou a duas vistorias em imóveis e mais uma segunda abordagem que terminou em um flagrante inusitado.

Aproximadamente às 23h, o primeiro suspeito estava andando pela rua no que a PM chama de "atitude suspeita". A suspeita provou ter fundamento. Era um jovem, que estava perto da própria casa, com um papelote de maconha no bolso. Questionado, confessou que tinha mais no imóvel. Os policiais revistaram e encontraram mais papelotes de maconha, uma balança de precisão, um celular e R$ 114 em dinheiro muito trocado (característica de comércio).

O jovem seguiu sendo questionado e entregou o nome do fornecedor. Os policiais então foram até a casa do segundo suspeito. Muito seguro, relatam os policiais, disse que a equipe poderia entrar na casa dele, pois ele não tinha nada a esconder e nada suspeito. Bastou a revista começar para aparecer pó (possivelmente cocaína), papelotes e cartelas de drogas sintéticas e mais papelotes de maconha. Havia ainda uma balança de precisão, dois celulares e R$ 190.

Tudo foi apreendido e levado para a Delegacia de Itaituba. Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas. Os entorpecentes apreendidos serão periciados e os celulares também. As drogas, posteriormente, serão destruídas.