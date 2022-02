PM prende assaltantes que faziam mulher refém dentro de carro no centro de Belém; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois indivíduos são rendidos por agentes da Polícia Militar (PM) do Pará, na avenida Assis de Vasconcelos, próximo ao Quartel do 2º BPM (Batalhão Tiradentes), no centro de Belém. Eles estavam dentro de um carro particular, no banco de trás. Pelas imagens, percebe-se que a dupla fazia refém a condutora do veículo.

É possível ver ao menos cinco policiais militares rendendo os suspeitos. A condutora aparece saindo do banco da frente bastante nervosa, tentando ligar para o marido. Confira o registro feito por um outro condutor que estava na área. Ele gravou o vídeo e comemorou diante da ação da polícia:

Ainda não há confirmação sobre a data exata da ocorrência. A reportagem apura o caso com a PM e com a Polícia Civil para atualizar este texto.