PM faz operação contra caça de quelônios no Baixo Amazonas

A 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª Cipamb) da Polícia Militar do Pará, sediada em Santarém, deu início à operação "Tabuleiro de Monte Cristo", para proteger o período reprodutivo de quelônios na região do Baixo Amazonas. É uma ação integrada com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos Naturais Renováveis (Ibama). O nome da operação vem da área que é um sítio de reprodução de vários quelônios, ao longo dos municípios de Aveiro, Itaituba e Rurópolis.

As praias do Tabuleiro, da Ponta, praia do Periquito e praia do Camaleão foram escolhidas por serem importantes sítios reprodutivos da tartaruga-da-Amazônia e de outras espécies de quelônios. A operação iniciou em agosto e deve seguir até o final do ano. Também nessa área, a operação visa reduzir os índices de crimes praticados contra os recursos naturais e orientar, quando necessário, as comunidades locais e tradicionais, sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.

As operações ambientais preventivas também se estendem a outras áreas, como o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Tabuleiro do Embaubal, no rio Xingu, onde a 1ª Cipamb, o Ideflor-Bio, a Semas e o Ibama fazem patrulhas fluviais dentro e no entorno das Unidades de Conservação situadas no município de Senador José Porfírio. O local constitui a maior área de desova da tartaruga-da-Amazônia. E ainda assim, são áreas onde há ocorrência de caça ilegal.