PM encontra plantação de maconha dentro de casa abandonada

Segundo a Polícia Militar, no município de Rurópolis, na região sudoeste do Pará, nas últimas semanas guarnições da corporação intensificaram as buscas e o combate a plantações de Cannabis sativa (maconha) nas zonas rurais de municípios, em geral. O resultado tem sido flagrantes e apreensões, como a feita pela 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (17ª CIPM) que encontrou em uma residência mudas e sementes da planta, cujo comércio e consumo são considerados ilegais conforme a legislação penal.

O achado policial ocorreu na sexta-feira (12) após denúncias sobre suposta plantação na comunidade do Ipiranga, em Rurópolis. Os militares se depararam com uma residência aparentemente abandonada, onde estavam oito mudas da planta e algumas sementes. No local, também, havia uma pequena quantidade do entorpecente já processado.

O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Rurópolis, onde as devidas providências foram tomadas. A Polícia continua realizando buscas na área para identificar os responsáveis pela plantação.