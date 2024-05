PM encontra jovem com autismo desaparecido desde sexta (17) na Grande Belém

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar (2° BPM) encontrou na área do Ver-o-Rio, por volta das 18h30 deste domingo (19/05), o adolescente Claumyller Saraiva, de 17 anos, que se encontrava desaparecido desde a última sexta-feira (17/05). Ele tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e desapareceu quando havia saído com a mãe dele de bicicleta e não mais foi visto pela família. Pais, familiares e amigos de Claumyller realizaram buscas pelo jovem e percorreram longos perímetros da Região Metropolitana de Belém, além de pedir ajuda por meio das redes sociais, à procura do jovem.

"Nós ficamos sabendo durante o dia de um rapaz que se encontrava perto de um restaurante aqui, na área do Ver-o-Rio, no coreto, e verificamos que ele não estava incomodando ninguém. Continuamos na ronda. Mas, depois, vimos a imagem dele nas redes sociais e soubemos que se tratava de um jovem desaparecido", relatou a sargento Sílvia Nagai, da guarnição do 2º BPM.

Como informou o sargento Luciano Souza, da mesma guarnição também integrada pelo sargento Enaldo Ribeiro, Claumyller Saraiva foi visto pelos policiais por volta das 13h, e, no início da noite, o jovem foi resgatado pelos policiais após permanecer por quase três dias nas ruas da Grande Belém. "Nós o encontramos deitado no coreto da praça e ligamos para a família dele", destacou o sargento Luciano. Toda a operação foi monitorada pelo comandante da 3ª Companhia do 2º BPM, capitão Vinícius, e pelos policiais no Centro Integrado de Operações (CIOP).

Buscas

O professor de boxe, Cláudio Moura, pai de Claumyller, informou durante a tarde deste domingo que a família mora no bairro do Bengui esteve em busca do jovem além dos limites da Grande Belém. "Estamos atrás dele. Eu já fui agora de ônibus até Castanhal", declarou Cláudio. Enquanto o pai buscava pelo paradeiro do adolescente por algumas áreas, a mãe, Milena Pereira Saraiva, o fazia por outros perímetros, sempre com apoio de familiares e amigos.

Como relatou Cláudio, na sexta-feira, o adolescente disse que queria comprar óculos e também ir à casa da avó dele. Ele e a mãe saíram de casa, de bicicleta cada um, para a casa da avó do jovem e adquirir os óculos para ele. Ocorre que, no retorno para casa, Claumyller acabou saindo de perto da mãe e não mais foi visto.

Nas buscas pelo paradeiro do adolescente, familiares dele conseguiram imagens do sistema de segurança de um estabelecimento as quais indicam o jovem seguindo em direção ao bairro do Mangueirão. A família fez uma ocorrência policial na Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA).

Foram mobilizados na procura por Claumyller frequentadores da igreja evangélica Assembleia de Deus do Bengui, o grupo da academia de boxe em que atua o professor Cláudio Moura e a comunidade da Usina da Paz do Bengui.