Mulheres escondem drogas em bolsa de bebê e são presas

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 10, em Santarém, no oeste do Pará. Com as acusadas a polícia encontrou drogas escondidas em uma bolsa de bebê.

De acordo com informações da polícia, uma residência localizada no bairro Diamantino já estava sendo monitorada após denúncias de que o local seria um ponto de venda de drogas (boca de fumo).

As duas mulheres, apontadas como as responsáveis pela venda das drogas, foram presas. No local também estavam dois jovens, possivelmente usuários de drogas. Eles também foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

As quatro pessoas que estavam no local foram levadas para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. A operação contou com a participação de guarnições do 3º e 35º BPM.