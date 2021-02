PM encerra festa clandestina regada a drogas e troca tiros com dois homens, em Icoaraci

A Polícia Militar encerrou uma festa clandestina regada a drogas ilícitas na madrugada deste domingo (21), no bairro do Paracuri, em Icoaraci, região metropolitana de Belém. Dois homens, que não foram identificados, trocaram tiros com policiais, mas conseguiram fugir. Outras duas mulheres foram conduzidas para a delegacia como testemunhas da apresentação de 82 petecas de cocaína encontradas no entorno do local.

Segundo informações da polícia, por volta das 2h30 da madrugada, a guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) recebeu uma denúncia informando que estaria ocorrendo uma festa na Rua da Muralha, no bairro do Paracuri, regada a drogas ilícitas.

De posse das informações, uma equipe se deslocou até o local e, chegando lá, foi recebida com disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com a PM, para repelir a agressão, os policiais efetuaram dois disparos contra os suspeitos, que tomaram rumo desconhecido.

O evento ilícito foi encerrado e duas mulheres, identificadas como Alice Adriane da Rocha e Suelen Milena Pantoja Morais, foram conduzidas para a delegacia como testemunhas da apreensão de droga no local.