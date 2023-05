PM é baleado na cabeça durante confusão generalizada em bar no Umarizal

​​Um soldado da Polícia Militar do Pará, identificado como Felipe Galdino de Araújo, lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), foi espancado e baleado na cabeça na madrugada desta segunda-feira (15) em um bar localizado na rua Bernal do Couto próximo da travessa Dom Romualdo Coelho, bairro do Umarizal, em Belém. O militar foi socorrido para um hospital particular, no bairro do Marco, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave, conforme boletim policial.

Três suspeitos de participação no crime foram presos e apresentados na Seccional de São Brás. Em seguida, enca​​minhados para a Divisão de Homicídios. Eles foram identificados como Arielson Lopes Gomes, Pablo Izidane da Silva dos Santos e Marcus Vinícius Fonseca. Com eles, a polícia encontrou uma pistola que seria do policial. O armamento estava com 12 munições intactas e uma deflagrada.

Três suspeitos de participação no crime foram presos e apresentados na Seccional de São Brás. Em seguida, encaminhados para a Divisão de Homicídios. (Reprodução/ Redes sociais)

Segundo a polícia, um quarto envolvido no caso se encontra hospitalizado. Trata-se de Ronilson Farias Lima, que teria sido atingido com um tiro na perna, socorrido para o Pronto Socorro do Guamá. O estado de saúde de Ronilson é desconhecido e não há detalhes sobre a origem do disparo que teria atingido o rapaz.

Suspeitos presos. (Reprodução/ Redes sociais)

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia no local do crime, houve uma confusão generalizada e que terminou com o baleamento do policial. Não há informações sobre o motivo do desentendimento entre o grupo.

Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do ocorrido, e que circulam nas redes sociais, mostram uma confusão entre um grupo de pessoas que estavam no local. Através dos registros, é possível ver que o policial é jogado ao chão e espancado. Em determinado momento da gravação, um dos suspeitos puxa um objeto da cintura, que possivelmente é a arma de fogo do policial, e o atinge.

Mesmo baleado, o militar continua sendo agredido. Após isso, pessoas que estariam envolvidas na confusão tentam dispersar o grupo. A gravação se encerra e não é possível ver o desfecho do caso.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que investiga o caso como tentativa de homicídio. “A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHP). A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. Três pessoas foram apresentadas pela Polícia Militar à delegacia e foram autuadas em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Um quarto envolvido encontra-se hospitalizado. Diligências são realizadas para coletar mais informações sobre o ocorrido”, diz o comunicado oficial da instituição.