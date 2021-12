PM é baleado em Benevides e socorrido para o hospital particular

Por volta das 17h desta quinta-feira (18), na altura do km 8 da BR-316, em Benevides, município da Região Metropolitana de Belém (RMB), o cabo PM Joelson Menezes foi surpreendido por dois homens em uma moto numa tentativa de assalto ao militar, que acabou atingido por um tiro no abdômen. Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Marituba. Em seguida, o policial militar foi levado para um hospital particular na avenida Almirante Barroso, em Belém.

O estado de saúde do militar é delicado. Guarnições das polícias realizam diligências na região do baleamento para encontrar pistas que levem aos autores do ataque ao cabo Menezes.