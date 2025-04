PM do Pará homenageia Tiradentes e reconhece atuação de agentes da segurança pública

A Polícia Militar do Pará (PMPA) realizou, nesta terça-feira (22), em Belém, a tradicional cerimônia em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono de todas as polícias militares do Brasil. Durante a cerimônia, também foi lido o ato oficial de promoção de 31 oficiais e 485 praças, que receberam novas graduações em reconhecimento à disciplina, dedicação e mérito profissional. Além disso, medalhas alusivas aos 35 anos de serviço foram entregues a policiais militares, e autoridades civis foram agraciadas com a Medalha do Mérito Tiradentes, em reconhecimento por suas contribuições para o fortalecimento da segurança pública no estado.

A solenidade teve como destaque a participação do governador do Pará, Helder Barbalho, que enalteceu os avanços conquistados no setor e o trabalho da tropa. “É uma satisfação poder prestigiar esta importante solenidade. Festejo a nossa tropa, festejo os investimentos que estão acontecendo e afirmo o compromisso de continuar, cada vez mais, garantindo que a Polícia Militar do Pará possa liderar a redução da criminalidade, fazendo com que o Pará seja, hoje, uma referência para todo o país”, declarou.

VEJA MAIS

A vice-governadora Hana Ghassan também compareceu ao ato e destacou o simbolismo da data. “É com muita honra, responsabilidade e emoção que participo dessa solenidade em homenagem ao Dia de Tiradentes, patrono das Polícias do Brasil. Uma data que carrega não apenas um simbolismo histórico, mas também um profundo significado institucional para todos os que integram as nossas forças de segurança. Hoje é dia de agradecer e reconhecer o trabalho incansável de homens e mulheres que, com honra e disciplina, dedicam suas vidas à proteção da nossa população”, afirmou.

Durante a cerimônia, a 3º sargento Elen Santos, com 15 anos de serviços prestados à corporação, foi uma das homenageadas com a medalha de Tiradentes. “Receber essa medalha hoje é uma felicidade não só para mim, mas para toda a minha família. É o reconhecimento pelo trabalho que venho desenvolvendo na corporação, contribuindo para a segurança da sociedade. É uma conquista pessoal, profissional e como cidadã”, disse, emocionada.

Outro momento marcante foi a condecoração do Capitão Soares, que completou 40 anos de dedicação à Polícia Militar. Ele recebeu a medalha referente aos 35 anos de serviço. “Foi uma surpresa muito boa receber essa homenagem. São 31 anos de carreira e mais sete anos de convocado, graças à política de valorização do nosso governador, que nos permite continuar servindo à sociedade até os 65 anos. Estou feliz e grato por continuar vestindo essa farda e protegendo o nosso povo”, declarou.

O público presente acompanhou o desfile dos pelotões, formado por policiais em marcha e aplaudidos por crianças, famílias e idosos. Entre os espectadores, a pequena Ana Tamara Passas Rebelo, de 8 anos, aguardava ansiosa a participação do avô. “Acho que vai ser muito legal! Tem muito policial. Ele é o meu avô, é o esposo da minha avó. Ele é muito presente na minha vida, gosta muito de mim e de todas as minhas primas. Eu gosto muito dele e estou esperando ele marchar”, disse.

O comandante geral da PMPA, Dilson Júnior, destacou a importância da proximidade com a população. "A gente faz questão de fazer a nossa solenidade em local público, onde a população possa ter acesso, possa conhecer a realidade da sua polícia e nossos novos equipamentos, para saber a evolução que tem sido feita, o investimento do nosso governador, do nosso comandante-chefe, Helder Barbalho, e a nossa vice-governadora Hanna. Os dois têm feito muito pela Polícia Militar. Esse investimento resulta numa redução histórica da criminalidade, não só em Belém ou região metropolitana, mas em todo o estado do Pará", afirmou.