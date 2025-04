Polícia Militar homenageia Tiradentes com honrarias e desfile nesta terça-feira (22), em Belém

A Polícia Militar do Pará realiza nesta terça-feira (22) a tradicional cerimônia em homenagem ao Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira e patrono das Polícias Militares do Brasil. O evento será realizado em Belém e contará com entrega de honrarias a militares e civis, além do tradicional desfile militar.

A solenidade marca um momento simbólico de reverência à figura histórica de Tiradentes, lembrado por sua coragem, luta pela liberdade e compromisso com a justiça. Valores que, segundo a corporação, seguem vivos e norteiam a atuação diária dos policiais militares em defesa da ordem pública e da segurança da população paraense.

Durante a cerimônia, será lido ato de promoção dos 31 oficiais e 485 praças promovidos no dia 21 de abril, em reconhecimento à disciplina, dedicação e mérito profissional. Na oportunidade, serão entregues as medalhas de tempo de serviço 35 Anos e Tiradentes, concedida a militares e civis que contribuíram significativamente para o fortalecimento da corporação e segurança pública no Pará.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, destacou que a celebração representa não apenas uma homenagem histórica, mas também uma reafirmação dos princípios que sustentam a corporação. “A solenidade é vista como um momento de reafirmação dos valores da corporação e do compromisso com a ordem pública e a paz social no Pará”, afirmou.

Segundo o comandante, as promoções e reconhecimentos são parte de um processo contínuo de valorização do policial militar, que inclui investimentos em estrutura, tecnologia e capacitação. “Que seus novos postos e graduações tragam ainda mais responsabilidade, firmeza de caráter e compromisso com a Polícia Militar do Pará”, completou.

A cerimônia de Tiradentes é uma das mais importantes do calendário institucional da PM paraense, fortalecendo o espírito de corpo e a valorização dos que atuam na linha de frente da segurança pública.

Programação

A solenidade ocorrerá no dia 22 de abril, a partir das 16h, na avenida Alcindo Cacela, entre a rua São Miguel e a rua dos Caripunas, no bairro da Cremação. O evento é aberto ao público e deve contar com a presença de familiares dos policiais, estudantes e moradores da capital.