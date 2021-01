PM descobre galpão de desmanche de veículos roubados em Marabá

Um galpão que funcionava como local de desmanche de veículos roubados foi descoberto pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 8, no município de Marabá, no sudeste do Pará. Foram encontrados pelo menos nove veículos que haviam sido roubados, além de peças resultantes dos desmanches.

A descoberta do local foi feita por policiais militares do 34º Batalhão (34º BPM) no bairro Belo Horizonte. Foram encontrados, dentre os veículos, uma caçamba com placa de Imperatriz, no Maranhão; quatro caminhonetes, sendo uma Triton, de Araguaína (TO), e um Corolla, também de outro estado.

Semanas antes, a PM prendeu homens acusados de furtos e roubos de motocicletas e eles acabaram revelando que na localidade havia um galpão para onde levavam os veículos e peças roubadas.

Os policiais passaram então a investigar a localização do galpão. A busca pelo local levou cerca de 20 dias, tempo em que os policiais sondaram a população, colheram pistas de rastros de veículos e finalmente conseguiram encontrar o espaço utilizado pelos criminosos.

Nenhum suspeito foi preso durante a ação policial. De acordo com os policiais, os indícios presentes no local apontam para a atuação de uma quadrilha especializada em roubo e desmanche de veículos para serem repassados para outros estados.