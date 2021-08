PM desarticula grupo suspeito de roubos e tráfico de drogas em Barcarena

Dois homens suspeitos de integrar um grupo suspeito de praticar diversos roubos no município de Barcarena, na região nordeste do Estado, foram presos após uma abordagem realizada por policiais militares do 14º Batalhão Polícia Militar (14° BPM) neste sábado (14). Na ação, além de um simulacro de arma de fogo, também foram apreendidos entorpecentes.

A unidade foi informada, por meio de denúncias anônimas, que o grupo responsável por assaltos em um restaurante e uma escola, de onde levaram 40 aparelhos celulares, estavam escondidos em uma casa na vila de Itupanema, a residência também estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas. Ao chegar próximo ao local indicado um dos suspeitos foi reconhecido e abordado pelos agentes e com ele foram encontrados seis papelotes de crack.

O homem indicou para os policiais a casa onde havia adquirido as drogas. Durante o cerco um homem que estava na residência foi detido e nas buscas foram achados um simulacro de arma de fogo, 11 papelotes de maconha e dois de cocaína e um aparelho celular.

Na apresentação realizada na delegacia de Polícia Civil, os dois homens foram reconhecidos pelas vítimas dos roubos ocorridos na escola e no restaurante.