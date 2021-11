PM desarticula 'boca de fumo' e prende suspeito de tráfico em Itaituba, no sudoeste paraense

Um homem foi preso em flagrante e um ponto de venda de entorpecentes foi desarticulado por policiais militares do Grupamento Tático Operacional (GTO) na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense. Diversas denúncias foram responsáveis por indicar aos agentes de segurança pública o local onde o crime vinha sendo realizado no município. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (4).

Após as informações de que um suspeito, cuja identidade não foi informada estaria mantendo uma "boca de fumo" na casa onde vivia, uma guarnição seguiu até o local para apurar as informações. A equipe policial integra o Comando de Policiamento Regional X (CPR X).

No local, os policiais iniciaram a revista domiciliar e, durante as buscas, encontraram 549 gramas de maconha, 83 gramas de outra substância entorpecente não informada, dois aparelhos celulares e R$1.383 em dinheiro que, segundo a PM, seriam referentes às vendas dos entorpecentes.

O homem foi preso em flagrante e apresentado, junto com o material apreendido, na delegacia de Itaituba, para os procedimentos cabíveis.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena vai de cinco a 15 anos de reclusão e pagamento de multa arbitrada pelo juiz.