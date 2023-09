PM assaltado na Pedreira: em Belém, agente foi pego de surpresa ao sair de supermercado

No momento em que deixava um supermercado no bairro da Pedreira, precisamente na travessa Humaitá com a avenida Pedro Miranda, um cabo da Polícia Militar do Pará, à paisana, foi vítima de assalto a mão armada, na manhã deste domingo (10). Houve troca de tiros entre o policial e os dois assaltantes que agiram em uma moto. Ninguém ficou ferido.

Mesmo os criminosos tendo conseguido fugir, uma guarnição do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) compareceu ao local da ocorrência e agora a Polícia faz diligências atrás dos autores do crime.

Por volta das 9h, o cabo PM, fora de serviço, saiu de um supermercado para por as compras em seu carro quando foi surpreendido com a chegada de dois homens armados em uma moto. Eles anunciaram o assalto e passaram a recolher objetos de valor da vítima. Também puxaram a chave do carro do policial para evitar que o mesmo os perseguisse. Um assaltante usava máscara e o outro, um boné.

No entanto, quando os assaltantes começaram a fugir do local do assalto, o policial reagiu. Houve, então uma troca de tiros, mas os dois criminosos conseguiram fugir, levando um cordão da vítima. Uma pulseira da vítima acabou caindo no chão, durante a fuga dos assaltantes. Ninguém ficou ferido, mas o cabo PM se dirigiu até uma Delegacia de Polícia para fazer o registro da ocorrência.