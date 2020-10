PM apreende revólver calibre 32 em Aurora do Pará

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32 no município de Aurora do Pará, nordeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, os materiais foram encontrado pelos militares do 19º Batalhão da PM, unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional VI (CPR IV).

No município, nesta sexta-feira (30), os militares conseguiram informações sobre um homem que estaria portando uma arma de fogo.

Após diligências, os militares conseguiram encontrar o revólver que estava com uma munição. Os policiais realizaram buscas para encontrar o dono da arma, mas ele ainda não foi localizado.

O armamento foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.