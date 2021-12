PM apreende quase 90 quilos de óxi em embarcação na Ilha do Marajó

Dois homens foram presos em flagrante e uma carga de 84 quilos de óxi foi apreendida pela Polícia Militar. A carga ilegal, avaliada em R$2 milhões, estava dentro de uma embarcação no município de Breves, na Ilha do Marajó. As informações foram divulgadas pela PM neste domingo (26).

A ação policial ocorreu durante ações de patrulhamento fluvial realizado por equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) no rio Tajapuru, na última sexta-feira (24). Os dois homens foram detidos após a grande quantidade de entorpecente ser localizada durante a fiscalização de rotina. Eles não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município para a realização dos procedimentos administrativos necessários.