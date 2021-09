PM apreende mais de mil pés de maconha em Paragominas

Mais de mil pés de maconha, além de mudas, sementes e armas foram apreendidos, no último sábado (04), em Paragominas, no sudeste do Estado. A ação foi comandada por policiais militares que atuam no 19º Batalhão (19º BPM).

Os agentes realizavam o policiamento pela comunidade do CAIP, quando foram acionados por um homem que informou ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, cometida pelo seu vizinho.

A equipe foi até a residência do homem, que fica em um sítio no ramal do Bidico. No local, encontraram o suspeito, que fugiu para a mata, assim que viu os policiais. Buscas foram feitas pela área para capturar o homem, sem sucesso.

Neste momento, os policiais encontraram uma plantação de maconha com aproximadamente mil pés. Parte da droga foi queimada no local; outra parte foi apresentada na 13ª Seccional Urbana de Paragominas, onde a ocorrência foi registrada.

Patrulha Rural

Também em Paragominas, informações chegaram à polícia apontando que um caseiro de uma fazenda, cultivava mudas de Cannabis para plantio, e que havia uma plantação com quase 200 pés de maconha na área. Uma equipe da Patrulha Rural foi verificar as informações e encontrou na fazenda 70 gramas de maconha pronta para o consumo, 236 gramas de sementes, 100 mudas prontas para o plantio, três armas tipo ‘buffete’ e três armas de fogo calibre 20.