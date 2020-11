PM apreende mais de 800 quilos de cocaína em Tucumã e mata suspeito

Policiais militares apreenderam 815 quilos de cocaína e uma pistola em Tucumã, no sul do Pará. As drogas, a arma, um rádio transmissor, um mapa e dois comprovantes da Porto Xingu Navegações Novo estado LTDA. Rômulo Alves dos Santos, o motorista, tentou matar os policiais em diversas ocasiões e morreu no confronto. As informações são do Fato Regional.

Durante a ronda, os policiais notaram que o condutor da caminhonete, que passava pela PA-279, sentido Tucumã - Ourilândia do Norte, estava em atitude suspeita. Deram voz de parada ao motorista, que ignorou os policiais. Eles então iniciaram a perseguição. Rômulo, que dirigia o caminhão, jogou o veículo em direção à viatura. Os militares não se feriram.

Perto do setor Parque dos Buritis, os PMs conseguiram fazer o motorista parar. Quando ele desembarcou, foi atirando contra os policiais, que revidaram. Socorro foi acionado, mas o homem morreu no local. Os militares chamaram apoio para a apreensão da caminhonete e perícia no local da morte do suspeito.

Todo o material foi apreendido e levado para a Delegacia de Tucumã. O delegado José Carlos, da Regional do Alto Xingu, as investigações agora vão focar em descobrir a origem e destino da carga, que foi avaliada em, aproximadamente, R$ 100 milhões.