PM apreende mais de 170 quilos de maconha após perseguição a carro em Paragominas

A Polícia Militar apreendeu cerca de 174 quilos de maconha na noite de sexta-feira (12/9), em Paragominas, no sudeste do Pará. Tudo começou quando a PM realizava rondas na estrada da Vila União, zona rural do município, e avistou um carro branco trafegando em alta velocidade.

A guarnição se aproximou e mandou o condutor parar o automóvel. No entanto, o motorista não obedeceu às ordens e fugiu dos agentes. Foi então que a perseguição iniciou.

Segundo a Polícia Militar, os ocupantes do carro atiraram contra os militares, que revidaram. Nesse momento, o veículo parou e os suspeitos fugiram.

Dentro do automóvel, os militares encontraram 17 sacos de fibra contendo maconha, totalizando 174,4 kg da droga. O carro e a carga do entorpecente foram apreendidos e levados até a 13ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Paragominas.

Até o momento, os suspeitos não tinham sido localizados. Eles seguem sendo procurados pela polícia. Qualquer informação sobre o crime pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181.

