PM apreende arma de uso exclusivo das forças armadas com homem

Um homem entrou em confronto com uma equipe do 20º Batalhão da Polícia Militar usando uma arma de fogo, durante uma abordagem realizada na manhã desta quarta-feira (18) no bairro do Guamá, em Belém.

Os militares realizavam rondas na passagem São Jorge e avistaram o homem que estava em atitude suspeita dentro de um pequeno comércio. O suspeito foi abordado, mas sacou uma arma de fogo apontando-a contra os militares. Os PMs reagiram, atingindo o homem, que foi socorrido para o Pronto Socorro Municipal do Guamá. O homem morreu durante o atendimento.

Ele estava com uma arma semi-automática, pistola 24/7, calibre .40, de uso exclusivo das forças de segurança. A arma foi apresentada na delegacia de Polícia Civil, responsável pelo procedimento administrativo.