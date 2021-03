Pistola, revólver e 50 munições são apreendidos dentro de carro

O flagrante do armamento, sem porte, foi feito já na madrugada desta segunda-feira (15), em vistoria dentro de um carro na avenida Brasil, no município de Novo Progresso, região do sudoeste do Pará. O condutor foi preso, mas a polícia não divulgou a identidade dele.

Com o homem, policiais militares da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) apreenderam uma pistola, calibre 9 mm; um revólver, calibre ponto 36, também conhecido como canhão de mão, além de 50 munições.

Segundo a polícia, ao ser abordado, o motorista ainda contou para os militares que havia efetuado disparos em uma comunidade na região, pouco tempo atrás.

O homem foi levado junto o material de armamento apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso. Ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.