VÍDEO: Piso de restaurante na ilha do Combú cede durante show de Viviane Batidão

Parte do piso de um restaurante localizado na ilha do Combú, em Belém, cedeu durante o show da cantora Viviane Batidão. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (7), e foi registrado por alguns presentes em vídeos, que começaram a circular nas redes sociais. A artista se pronunciou no seu perfil do Instagram e disse que está bem e que ninguém se machucou. Segundo o relato de testemunhas, algumas pessoas ficaram levemente feridas.

"Nós viemos fazer o show aqui e na terceira música o palco cedeu. Só desespero, mas graças a Deus, dos males o menor, somente cedeu, poderia ter arriado mas não arriou. Eu parei o show, foi cancelada a festa e ninguém se machucou. Tá todo mundo bem, só estou nervosa", disse a cantora em vídeos publicados nos stories.

Em seguida, Viviane Batidão se corrigiu e disse que na verdade foi o chão que cedeu. "Não foi o palco, foi a frente do palco, até porque quando a gente começou, a galera foi pra frente, aí a quantidade de pessoas que acumulou na frente, eu senti o palco ceder mas não foi o palco, foi tipo a uns dois, três metros do palco", acrescentou. Confira o relato:

Esta era a primeira vez que Viviane Batidão tocava no restaurante em questão. Ela pediu desculpas aos fãs por ter que interromper a apresentação. "Peço perdão pra galera, estou tão nervosa quanto vocês, mas que bom que dos males o menor, poderia ter acontecido algo bem pior, então a gente parou imediatamente o show".

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que algumas pessoas sofreram escoriações leves com o incidente e que as condições do local não eram boas. "E na outra vez que a gente foi lá tava caindo aos pedaços, eles tavam reformando mas ainda assim tava funcionando", afirmou.