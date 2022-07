‘Pinto’ é preso após ser flagrado com drogas em Moju

Elton Moraes da Cunha, conhecido pelo apelido de "Pinto" e com idade não revelada, foi preso na tarde do último sábado (16), no município de Moju, nordeste paraense, por tráfico de drogas. A informação foi divulgada neste domingo (17), por meio do Portal Moju News.

Após revista pessoal, Pinto foi flagrado em casa com 8 petecas de oxi em seu bolso. Foi encontrada, dentro de um guarda-roupas, mais uma pedra grande de oxi e 5 porções de maconha. Também havia a quantia de 51 reais em dinheiro, além de 4 celulares e um relógio de marca.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 47° BPM chegaram até o local após inúmeras denúncias de que, no endereço do suspeito, estaria havendo uma grande comercialização de drogas.

Diante da materialidade, os policiais militares prenderam Elton e o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil em Moju para os procedimentos cabíveis. O suspeito agora segue à disposição da justiça.