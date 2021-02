Piloto morre em queda de avião, em São Félix do Xingu, durante aplicação de defensivo agrícola

O piloto Diego Mendes Grespon, de 31 anos, morreu na queda de um avião agrícola no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, neste domingo (31). O município em linha reta fica cerca de 693.31 Km da capital, Belém.

Ainda há poucas informações sobre a queda da aeronave, mas elas apontam para a morte de Diego Grespon quando ele aplicava defensivo agrícola em uma fazenda. Ele estava sozinho no avião, de pequeno porte.

Natural de Querência (MT), a vítima morava com a família em Tucumã, município, também, no sudeste estadual, e trabalhava com serviços contratados para a aplicação de defensivos agrícolas na região. Este domingo seria apenas mais um dia de trabalho para o piloto, no entanto, acabou sendo o último em razão da abrupta queda da aeronave.

A distância em linha reta entre São Félix do Xingu e Belém é 693.31 km, mas a distância de condução é 1,053 km. Em média, leva-se cerca de 15 horas para ir de São Félix do Xingu à capital paraense.