Picape colide contra mureta na manhã de Natal, na BR-316

Uma picape colidiu contra uma mureta de proteção, na manhã desta segunda-feira (25), na rodovia federal BR-316, próximo de um shopping localizado no bairro de Castanheira. Não há informações oficiais de feridos.

O ciclista Jackson, dono do perfil “Pedalando com Jack”, foi quem fez imagens do caso. Ele disse que estava pedalando pela via quando se deparou com a cena.

Pelas imagens é possível ver o veículo com a parte frontal bastante destruída, além de agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, ao lado de uma viatura da instituição. A redação integrada de O Liberal procurou o Detran para dar mais detalhes do caso e aguarda retorno.