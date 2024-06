Picape atinge poste após colisão com carro no bairro Batista Campos, em Belém

Uma colisão entre um carro e uma picape foi registrada na manhã desta terça-feira (25), na Travessa do Apinagés com a Rua dos Pariquis, no bairro da Batista Campos, próximo a uma hamburgueria da área, em Belém. Um morador do local relatou à redação integrada de O Liberal que não houve feridos. No entanto, ainda não se sabe como o acidente aconteceu.

Com o impacto entre os automóveis, um Nissan BiTurbo azul atingiu um poste que fica no cruzamento entre as duas vias e teve a parte da frente da picape bastante danificada. O outro carro envolvido no caso teve dano no capô em outras partes da região frontal do veículo, mas, a princípio, teve um prejuízo menor comparado ao Nissan BiTurbo.

Em um vídeo repassado à reportagem, que mostra o estado dos automóveis, é possível ouvir um homem dizendo que essa foi a “segunda batida” ocorrida na área somente nesta terça (25).

O Grupo Liberal solicitou um posicionamento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) sobre o caso e aguarda retorno.