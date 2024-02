‘Pica-Pau’ é preso suspeito de invadir e tentar furtar residência, em Itaituba

Um homem chamado Hailton Pereira, mais conhecido por ‘Pica-Pau’, foi preso suspeito de invadir e tentar furtar objetos de uma casa, na madrugada desta quinta-feira (15), em Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme o que foi repassado para as autoridades policiais, o homem pulou o muro do imóvel e tentou levar uma centrífuga que estava no quintal. A ação teria sido impedida por um dos moradores que acordou e flagrou o homem no local.

VEJA MAIS

O caso ocorreu na 4° rua esquina com a travessa São José, no bairro Bela Vista. Os moradores da casa acionaram a Polícia Militar e informaram que o homem conhecido na área como Pica-Pau havia entrado no quintal da residência para furtar objetos. O suspeito só não concluiu o furto pois viu a moradora e pulou o muro. Ele, inclusive, deixou o objeto que pretendia furtar jogado próximo ao local por onde fugiu.

Segundo a PM, eles foram até a casa do suspeito e o indagaram. Pica-pau negou, mas foi confrontado pela vítima que confirmou ter o visto no quintal. Os agentes informaram que Hailton é conhecido por eles e já teria sido autuado outras vezes pela mesma prática. Diante dos fatos, Pica-Pau foi encaminhado para 19° seccional de Polícia Civil.