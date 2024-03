PF recupera em Londres obra literária furtada de museu no Pará

A Polícia Federal recuperou nesta quinta-feira (21), em Londres, no Reino Unido, uma obra literária do ano de 1658 que foi furtada do Museu Paraense Emílio Göeldi, em Belém, em 2008.

A obra holandesa intitulada “De India utriusque re naturali et medica”, de Guilherme Piso, foi recuperada durante o trabalho de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, por meio de sua adidância no Reino Unido, e a Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard), por intermédio da Unidade de Artes e Antiguidades.

As investigações relacionadas ao furto no Museu Emílio G​oeldi tiveram início em 2008. Três servidores do museu foram denunciados por peculato culposo em 2011, em decorrência das investigações.

Em dezembro de 2023, a obra “Reise in Chile und auf dem Amazonstrome” foi recuperada na Argentina, em ação de cooperação jurídica com o país vizinho.

A PF segue trabalhando para localização e repatriação das obras furtadas e para identificar a autoria do furto e eventuais responsáveis pela venda dos livros.