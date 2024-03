PF prende suspeitos de roubo e homicídio no sudeste paraense

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão contra investigados por crimes de homicídio e roubo. Um dos presos era foragido do Tocantins. Na sexta-feira (1), o suspeito de roubo qualificado foi detido em Conceição do Araguaia, no sudeste paraense. Três dias depois, na segunda-feira (4), foi capturado um procurado por homicídio qualificado, na Agrovila na BR-158, entre Redenção e Casa de Tábua, também no sudeste do Estado.

Ambos os alvos moravam e trabalhavam na região quando foram identificados pela equipe do Grupo de Capturas (GCAP) da Delegacia de Polícia Federal em Redenção. As prisões foram realizadas após a confirmação de mandados de prisão pendentes contra os suspeitos, emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 2023; e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, em 2018.

O crime de roubo, qualificado por conta do emprego de arma de fogo de uso restrito, ocorreu em São Felix do Xingu. Já o homicídio qualificado foi em Porto Nacional, no Tocantins.

Os suspeitos foram conduzidos ao presídio local após a sua prisão pela Polícia Federal e estão à disposição da Justiça.